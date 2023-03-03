Банк Уралсиб снизил ставки по кредиту наличными

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Минимальная ставка по кредиту наличными, в том числе на рефинансирование, теперь составляет 4 % годовых в рублях. Размер ставки зависит от категории клиента, уровня его финансовой надежности и от наличия оформленного одновременно с кредитным договором полиса страхования жизни и здоровья клиента.

Максимальная сумма по кредиту наличными составляет 3 млн рублей, на цели рефинансирования – 2 млн рублей. Кредит предоставляется по двум документам*

Подробную информацию и полные условия по кредитам наличными можно получить на сайте Банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Для клиентов – физических лиц со счетом в банке, открытым 2 и более месяцев, или закрытым счетом в банке, по которому от открытия до закрытия прошло не менее 2 месяцев, при сумме кредита до 600 000 руб. (включительно) потребуется паспорт и второй документ на выбор, при сумме кредита от 600 001 руб. паспорт и документ, подтверждающий доход. Для зарплатных клиентов при любой сумме кредита необходим только паспорт. Для физлиц, не являющихся клиентами банка при сумме кредита до 300 000 руб. (включительно) потребуется паспорт и второй документ на выбор, при сумме кредита от 300 001 руб. паспорт и документ, подтверждающий доход.

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