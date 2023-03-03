Пьяный белгородец избил жену и бросил в нее кастрюлю

Злоумышленник ударил жену кулаком в лицо. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району поступило сообщение о семейно-бытовом конфликте в поселке Майский. Выехавшие на место происшествия полицейские установили, что 57-летний мужчина в очередной раз поднял руку на свою жену. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, между супругами часто происходили ссоры из-за пристрастия мужчины к спиртным напиткам. В августе 2022 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за нанесение побоев жене. В феврале 2023 года ситуация повторилась. По просьбе жены злоумышленник отвез её в больницу и, оставшись один дома, устроил застолье. Вернувшись и застав мужа в состоянии алкогольного опьянения, 55-летняя женщина сделала ему замечание. Подозреваемый агрессивно отреагировал. Мужчина стал корить ее, что она не приготовила ему еду и не помыла посуду.

В ходе ссоры злоумышленник несколько раз бросил в неё кастрюлю, попав по ногам, и ударил кулаком в лицо. Заметив, что жене стало плохо, подозреваемый испугался и сообщил о случившемся дочери. Родственники вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь.

В соответствии с ч.1 ст. 116.1 УК РФ (Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) мужчине грозит штраф, обязательные или исправительные работы, либо арест на срок до трех месяцев.

Правоохранители призывают граждан не медлить с обращением в полицию, став жертвой или свидетелем семейно-бытового насилия. Своевременное вмешательство позволит предупредить совершение более тяжкого преступления. В случае опасности для вашей жизни и здоровья любыми способами постарайтесь вызвать помощь и сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Обратитесь с заявлением в территориальный орган внутренних дел по телефону 02 либо к своему участковому.