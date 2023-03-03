У 49-летнего белгородца изъяли почти полтора килограмма марихуаны

Участковым ОМВД России по Прохоровскому району стало известно, что 49-летний житель одного из сел может незаконно хранить наркотики. В ходе проверки информация подтвердилась. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В коробке возле обеденного стола в доме мужчины полицейские обнаружили и изъяли почти полтора килограмма марихуаны. Кроме того, проведенное освидетельствование подтвердило, что подозреваемый находится в состоянии наркотического опьянения.

В соответствии с ч.2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.