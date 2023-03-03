В Белгороде столкнулись шесть машин

По предварительным данным, сегодня, 3 марта, около 9:00 в Белгороде в районе дома № 95 А на Белгородском проспекте водитель автомобиля «Рено Логан» 1974 г.р. перед разворотом не занял крайнее левое положение на проезжей части и создал помеху для автомобиля «Ауди А4» под управлением мужчины 1989 г.р. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

После этого водитель «Ауди», уходя от столкновения, врезался в припаркованные автомобили «Хендай Солярис», «Рено Сандеро», «Тойота РАВ 4» и «Рено Дастер». В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. Назначено административное расследование.