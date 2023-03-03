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НовостиОбщество3 марта 2023 7:01

9 марта белгородский губернатор проведет большую прямую линию

Вопросы можно задавать уже сейчас
Алексей СЕРГУНИН
Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

9 марта в 19 часов губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проведет прямую линию на телевизионных каналах региона.

- С сегодняшнего дня начинаю сбор вопросов. Буду готовиться ответить на максимальное количество вопросов, которые поступят до эфира и во время эфира, - написал на своей странице в VK глава области.

Вопросы можно задавать по телефону +7(4722) 38 - 06 - 10 с 8 до 20 часов. Видеовопросы можно отправлять в мессенджеры по телефону +7(930) 088 - 94 - 79.