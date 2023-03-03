На дорогах Губкинского горокруга Белгородской области до 1 мая залатают 2700 кв.м. ям и выбоин

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Сейчас в Губкине ведётся аварийный ямочный ремонт автодорог литым асфальтобетоном, с которым можно работать при отрицательных температурах. Предварительно расчистив ямы с помощью компрессора, в них заливают разогретую в рециклере до 200 градусов смесь, застывающую в течение всего пары минут. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

На сегодняшний день уже выполнено 400 квадратных метров ямочного ремонта на улицах города и 250 «квадратов» - на подъездных дорогах к сельским населённым пунктам. Общий запланированный объём ямочного ремонта на дорогах округа до 1 мая - 2 661 квадратный метр.

С наступлением устойчивой тёплой погоды, после запуска асфальтного завода в планах отремонтировать до конца года ещё 5 591 квадратный метр городских и сельских дорог горячим асфальтобетоном.