В Белгородской области стартовал Год педагога и наставника

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Ветераны труда, заслуженные учителя, представители педагогических династий, победители конкурсов профессионального мастерства и другие талантливые специалисты сферы «Образование» собрались накануне, 2 марта, в Старом Осколе. Здесь, в театре для детей и молодёжи имени Б.И. Равенских, в торжественной обстановке открыли Год педагога и наставника в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Тематической год призван привлечь в профессию молодых специалистов – студентов и выпускников педспециальностей. Дело ближайших месяцев – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.

Учитель математики гимназии № 22 города Белгорода Юлия Симакова – финалист всероссийского образовательного проекта «Классная тема» – получила нагрудный знак «Почётный работник сферы образования РФ».

Участники мероприятия минутой молчания почтили память учителей – героев-фронтовиков, прошедших страшные годы Великой Отечественной войны, а также российских бойцов, погибших в ходе специальной военной операции.