Белгородский министр опроверг информацию о распространении холеры в регионе

Накануне, 2 марта, в ходе брифинга региональный министр здравоохранения Андрей Иконников рассказал об очередной фейковой информации в интернете. Так, распространялись данные о том, что якобы главный врач больницы скорой помощи (БСМП) предупредила всех о возможной биологической диверсии (заражении воды холерой) в связи с ситуацией на Украине.

Но Иконников отметил, что, во-первых, в Белгородской области как таковой БСМП ещё нет. Во-вторых, если речь шла о горбольнице №2, там главный врач мужчина, а не женщина.

- Информацию сразу отработали с Роспотребнадзором. Это фейк для нагнетания обстановки. Мы следим с Роспотребнадзором за ситуацией. Пока угрозы никакой нет. Не стоит переживать, - уточнил министр.