15 марта станет известно, продлят ли в Белгородской области дистанционное обучение

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Вчера, 2 марта, в традиционном вечернем прямом эфире жительница Белгородской области задала губернатору Вячеславу Гладкову вопрос: «Будут ли в регионе продлевать дистанционное обучение?». По словам нашей землячки, ситуация стала еще менее спокойная: в Белгороде падают беспилотники, а в Брянскую область проникает диверсионная группа.

Глава региона согласился с женщиной и сообщил, что решение о продлении будут принимать после 15 марта.

- Согласен, что спокойнее у нас не стало, но о продлении дистанционного обучения будем решать, исходя из оперативной обстановки, которая сложится по состоянию на 15 марта, - пояснил Вячеслав Гладков.

Напомним, что дистанционный формат обучения ввели в 11 муниципалитетах Белгородской области из-за периодических обстрелов со стороны Украины с октября 2022 года. Он продлится минимум до 24 марта.