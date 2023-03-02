В Белгородской области заболевших коронавирусом становится меньше

В регионе продолжается вакцинация от ковида. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время брифинга министр здравоохранения региона Андрей Иконников сообщил, что в Белгородской области на 18% снизилось количество обращений в медицинские учреждения по заболеваемости COVID-19.

- На сегодняшний день ситуация стабильна, новые штаммы не обнаружены. Вакцинация населения от гриппа закончилась перед новым годом, от ковида – до сих пор планомерно продолжается, – рассказал глава регионального Минздрава.

Кроме того, Иконников в очередной раз напомнил, что запись на прием к узким специалистам осуществляется только по направлению семейного врача. Записаться напрямую можно, если пациент состоит на диспансерном учёте или же обратился за экстренной помощью с острой болью. При этом без направления семейного врача можно посетить терапевта, педиатра, акушера-гинеколога и стоматолога-ортодонта.