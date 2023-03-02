По поручению белгородского губернатора жителям Валуйского округа из зоны ЧС показали варианты новых квартир

Варианты новых квартир рассматривали в микрорайонах Восточный и Улитка, а также в поселке Северный. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

2 марта 40 человек из сел Логачевка, Вериговка и Бутырки Валуйского городского округа осмотрели квартиры для переселения. Режим ЧС в населенных пунктах введен с 27 октября 2022 года. Людям пришлось покинуть свои дома из-за обстрелов ВСУ. Сейчас они располагаются у родственников, на съемном жилье или в пунктах временного размещения.

Варианты новых квартир рассматривали в микрорайонах Восточный и Улитка, а также в поселке Северный. Некоторые смогли сразу определиться с выбором.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Так, три семьи остановились на Улитке, две - предпочли Восточный. Жилплощадь в новостройках в Северном пришлась по душе четырем.

Квартиры сразу же забронировали на дальнейшее оформление. Будущих жильцов устроили и внешний вид, и близкое нахождение детского сада, школы, поликлиники и магазинов.

- Конечно, дом есть дом. Но куда деваться. Квартира сразу понравилась, готовы хоть сейчас въехать. Вот зашла, а стены словно родные. Спасибо огромное губернатору и президенту, что не бросили нас и так заботятся, - поделилась Людмила Попова, жительница села Логачевка.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Напомним, 27 февраля в пяти приграничных районах Белгородской области прошли сходы граждан по вопросам предоставления нового жилья. Главы муниципалитетов вместе с профильными руководителями и представителями областного правительства на этих встречах рассказали людям о механизме переселения. Многие сразу сообщили, что готовы рассмотреть предлагаемые варианты.

По поручению Владимира Путина региону выделено 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение новых жилых помещений. Право на компенсацию имеют граждане, которые полностью утратили жилье или оно стало непригодным в результате обстрелов, а также те, чьи домовладения расположены в населенных пунктах региона, где введен режим ЧС. Готовые квартиры или же строящиеся дома будут соответствовать площади пострадавших.