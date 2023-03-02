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НовостиПолитика2 марта 2023 15:16

Белгородское село Устинка снова попало под обстрел ВСУ

Повреждена линия электропередачи и один дом
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Снаряды повредили ЛЭП и один дом.

Снаряды повредили ЛЭП и один дом.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле со стороны Украины села Устинка Белгородского района 2 марта. Никто не пострадал. Снаряды повредили ЛЭП и один дом.

- Сегодня под обстрел ВСУ попало село Устинка. Пострадавших нет. Есть повреждения линии электропередачи и одного частного домовладения. Аварийные службы работают на месте, чтобы оперативно устранить последствия, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

Напомним, населенный пункт только в феврале дважды подвергался обстрелам ВСУ. К счастью, тогда обошлось без жертв. А вот обстрел, пришедшийся на январские праздники, унес жизнь 80-летнего местного жителя.