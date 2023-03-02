Белгородское село Устинка снова попало под обстрел ВСУ

Снаряды повредили ЛЭП и один дом. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле со стороны Украины села Устинка Белгородского района 2 марта. Никто не пострадал. Снаряды повредили ЛЭП и один дом.

- Сегодня под обстрел ВСУ попало село Устинка. Пострадавших нет. Есть повреждения линии электропередачи и одного частного домовладения. Аварийные службы работают на месте, чтобы оперативно устранить последствия, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

Напомним, населенный пункт только в феврале дважды подвергался обстрелам ВСУ. К счастью, тогда обошлось без жертв. А вот обстрел, пришедшийся на январские праздники, унес жизнь 80-летнего местного жителя.