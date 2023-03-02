В Белгороде участок дороги на Михайловском шоссе не откроют до 4 апреля

Согласно распоряжению администрации Белгорода, движение на участке дороги на Михайловском шоссе не откроют 3 марта, как ранее озвучивалось. На этот раз ограничения продлевают как минимум до 4 апреля.

«Невезучий» участок находится в районе строения № 23. Ограничения движения здесь продлевались не один раз. До этого участок дороги закрывали до 31 января. Еще раньше — до 31 декабря. А изначально перекрыли проезжую часть в марте 2022 года и планировали завершить ремонтные работы в течение четырех дней (ремонт понадобился из-за технического прорыва на сетях водоотведения).