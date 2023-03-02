Белгородский Следком начал проверку по факту гибели трехлетней девочки

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Фото: "КП" Архив

СУ СК региона проводит доследственную проверку по факту гибели трехлетнего ребенка. Предварительно известно, что сегодня днем, 2 марта, девочка выпала из окна пятого этажа дома по улице Губкина. От полученных травм малышка скончалась на месте происшествия.

Сейчас белгородские следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, родители ребенка в момент трагедии находились дома, следствию предстоит выяснить, чем они занимались. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.