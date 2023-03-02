Оперштаб Белгородской области рассказал, как действовать при обнаружении беспилотника

фото: @operativno31

Оперативный штаб напомнил белгородцам, как нужно себя вести при обнаружении БПЛА. Важную информацию для удобства изобразили в карточках.

Так, категорически нельзя: находиться в прямой видимости дрона; пытаться сбить его подручными средствами или средствами поражения; использовать рядом с беспилотником устройства, имеющие GPS; в случае падения БПЛА к нему нельзя подходить и трогать его.

Кроме того, необходимо: отойти на безопасное расстояние не менее 100 метров; спрятаться за ближайшее здание или дерево; предупредить об опасности окружающих; оперативно позвонить по номеру 112 и сообщить о времени и количестве замеченных беспилотников.

Напомним, в ночь на 28 февраля в Белгород вторглись три беспилотника. Горожане подходили к обломкам и снимали их на мобильные телефоны, что могло привести к печальным последствиям.