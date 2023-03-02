Потерявшие из-за обстрелов жилье белгородцы могут забронировать квартиры через сервис

В Белгородской области разработали новый сервис бронирования квартир и домов для белгородцев, которые потеряли жилье. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области разработали новый сервис бронирования квартир и домов для белгородцев, которые потеряли жилье в результате обстрелов и для отселенных из зоны ЧС.

Сейчас в базе 1691 квартира, 228 ИЖС и 72 таунхауса. Здесь указано готовое и строящееся жилье. Список объектов постоянно обновляется.

Жилплощадь можно подобрать на встрече со специальной комиссией, сформированной из представителей профильных ведомств. Такие встречи проводятся с каждой семьей индивидуально. Понравившаяся квартира резервируется на сутки для просмотра. Далее, если жилье подходит по метражу и нравится семье, его бронируют и запускают процесс оформления.

Согласно решению Президента РФ, Белгородской области выделено 9,4 млрд рублей на восстановление жилья, утраченного в результате обстрелов со стороны ВСУ. Право на компенсацию за счет федеральных средств имеют те граждане, чье жилье стало непригодным для проживания или было полностью утрачено в результате обстрелов со стороны ВСУ, а также те, чьи домовладения расположены в населенных пунктах Белгородской области, где продолжает действовать режим ЧС.