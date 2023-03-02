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НовостиОбщество2 марта 2023 12:03

В Белгородской области организуют полевую почту для передачи посылок военным

Предложение обсудят на ближайшем оперативном совещании
Наталия ИЛЮШНИКОВА
У белгородцев уже есть свой подход к передаче посылок мобилизованным и контрактникам

У белгородцев уже есть свой подход к передаче посылок мобилизованным и контрактникам

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Мать одного из военнослужащих обратилась к Вячеславу Гладкову с просьбой организовать связь с солдатами, которые служат в приграничной зоне. Многие родственники военных хотят отправлять им посылки, а точных адресов не знают.

Глава Белгородской области рассказал женщине, что у белгородцев уже есть свой подход к передаче посылок мобилизованным и контрактникам. Этим занимаются, в первую очередь, министерство молодежной политики, ЦМИ и администрации городов и сельских поселений. Губернатор предположил, что женщина, скорее всего, из другого региона. Гладков дал поручение Татьяне Киреевой проработать вопрос с полевой почтой.

- В понедельник в 9:00 на оперативном совещании в прямом эфире Татьяна Киреева сформирует свои предложения. Посмотрим, как сможем решить этот вопрос и помочь. Присоединяйтесь, - сказал губернатор.