Туристические проекты Белгородской области внесли в сборник «Россия Событийная»

Белгородские фестивали попали в туристический сборник. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

О фестивалях и туристических маршрутах Белгородской области теперь узнают еще больше жителей страны. Проекты региона опубликовали в сборнике «Россия Событийная». Издание подготовлено в электронном виде в рамках комплексного проекта по туризму «Пора путешествовать по России».

В 2023 году в каталог предоставили информацию представители 35 регионов страны. Здесь собрана подробная информация о 48 туристических событиях, 17 площадках для мероприятий событийного туризма и 10 ТИЦ.

В сборник вошли такие туристические проекты Белгородчины как «ГрильФест» (с. 38), Фестиваль вареников (с. 60), Туристский информационный центр Белгородской области (с. 80). Издание может скачать бесплатно любой желающий.

Отметим, по итогам Всероссийской премии в области событийного туризма Russian Event Awards Белгородский центр туризма занял I место в номинации «Лучший ТИЦ – организатор туристических событий», «ГрильФест» занял III место, а Фестиваль вареников был отмечен ГРАН-ПРИ и признан лучшим кулинарным событием в 2022 году.