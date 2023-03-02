Пьяный белгородец разбил в магазине витрину и обругал полицейского

За оскорбление полицейского белгородцу грозит штраф, обязательные или исправительные работы. фото: со страницы УМВД России по г. Белгороду в соцсети.

Инцидент произошел в селе Головчино Грайворонского городского округа. По информации областной прокуратуры, нетрезвый 42-летний мужчина оступился в хозяйственном магазине и разбил стеклянную витрину. После этого он улегся на полу и не хотел уходить. Продавец обратился за помощью к участковому. Когда приехавший на вызов полицейский потребовал, чтобы правонарушитель перестал хулиганить, тот обругал его матом. Произошедшее зафиксировала камера наблюдения.

Из-за нетрезвой выходки житель Грайворонского района стал фигурантом уголовного дела. Теперь его будут судить за публичное оскорбление представителя власти. Такое преступление наказывается штрафом до 40 тысяч рублей, обязательными или исправительными работами. Кроме того, мужчине пришлось оплатить владельцу магазина стоимость витрины.