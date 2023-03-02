Хоккейный клуб «Белгород» взял реванш у «Кристалла»

Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Вчера, 1 марта, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Саратове местный «Кристалл» принимал «Белгород». Днем ранее хозяева добились рекордной победы в сезоне – разгромили наших земляков 13:2. Но белгородцы, пусть и не так внушительно, но ответили победой. По разу саратовцев огорчили Артем Чекаев (26-я, 1:0), Демид Карпунин (46-я, 2:0) и Владислав Филиппов (58-я, 3:1). Итоговый счет – 3:1 в пользу «Белгорода».

Кстати, самыми полезными в составе белгородцев стали Филиппов и Егор Ерышкин. Владислав к голу он добавил результативный пас на Чекаева, а Егор ассистировал тому же Чекаеву и Филиппову.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» лидирует с 61 очком в активе. Далее располагаются кирово-чепецкая «Олимпия» (60) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (58). У белгородцев десятое место и 21 очко. Теперь 4 и 5 марта подопечные Андрея Романова завершат сезон матчами в Пензе с «Дизелистом». Начало игр в 13:00.