Под Белгородом нетрезвый водитель слетел в кювет

«Лада» под управлением нетрезвого водителя съехала в кювет и перевернулась. Фото: телеграм-канал региональной Госавтоинспекции.

В среду, 1 марта, в Белгородской области произошло пьяное ДТП. По предварительным данным, в половине десятого утра в Корочанском районе на участке дороги между селами Кривцово и Шляхово 50-летний нетрезвый водитель «Лады» не справился с управлением. В итоге машина слетела с дороги в кювет и перевернулась. - В результате ДТП водитель получил травмы. Мужчину госпитализировали, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области. Еще одна авария случилась тем же утром в районе города Губкина. По предварительным данным, 29-летний водитель «Шкоды» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в «УАЗ» под управлением 64-летнего автомобилиста. Управлявший иномаркой мужчина пострадал.