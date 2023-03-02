Белгородцев приглашают пройти бесплатное медицинское обследование

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Белгородцы смогут пройти бесплатное обследование у врачей 7 марта с 13.00 до 16.00. специалисты будут принимать всех желающих в ТРЦ «МегаГринн».

Обследоваться смогут и взрослые, и дети. Консультации проведут сотрудники областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, а также медработники детской областной клинической больницы.

Взрослым пациентам предлагают измерить индекс массы тела, артериальное и глазное давление, уровень холестерина и сахара в крови и получить консультации врача общей практики по всем выявленным факторам риска. Для детей, с письменного согласия родителей, предусмотрены экспресс-тесты анализа на уровень глюкозы в крови. Кроме того, их проконсультируют врач-офтальмолог, ЛОР, ортопед и психолог.