Белгородские спасатели призывают горожан не выходить на лед

фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

На дворе уже настоящая весна и температурные качели в Белгороде дают о себе знать. Пока на водоемах толщина льда заметно не уменьшается, однако кардинально меняется его структура. Лед становится рыхлым, слабым и хрупким. А это уже опасно.

Белгородские спасатели призывают горожан быть бдительными и не выходить на водоемы. Это может привести к печальным последствиям.

А если вы все же проигнорировал правила безопасности и провалились под лед, спасатели рекомендуют не паниковать. Необходимо попробовать снять намокшую верхнюю одежду. Острым предметом, например, ключами, зацепиться за лед. Попытаться подтянуться. Если рядом есть ветка или палка, можно ухватиться за них.

В случае, если вы стали свидетелем несчастного случая, незамедлительно звоните в службу 112.