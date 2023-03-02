Белгородцы пожаловались губернатору на тихую сирену

. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вчера, 1 марта, по всей Белгородской области проводилась проверка систем оповещения. В 10:40 включили сирены, а по улицам должны были проехать автомобили с громкоговорителями. Вот только не все их услышали.

Так, жители некоторых домов на Народном бульваре и Гостенской сообщили о том, что узнали о сиренах только из сообщений в сети. Также не слышали сирены на улице Есенина, а еще в Северном, в Дубовом, в Старом Осколе и в селе Беленькое Борисовского района — и это только то, что озвучил губернатор Вячеслав Гладков во время вечернего эфира. Он сообщил, что в областное правительство поступило всего свыше 120 обращений. И все — разные. Если некоторые белгородцы не услышали ничего, либо очень слабо, другие сообщили, что было слишком громко.

Гладков объяснил белгородцам, что для этого учебная тревога и проводится — чтобы проверить готовность системы и узнать ее слабые стороны.

- Не забывайте главное — это лишь один из элементов доведения информации до населения о чрезвычайной ситуации. Еще должны добавляться радио, СМС-оповещение, телевидение, информирование через органы местного управления через громкоговорители. Сегодня мы смотрели готовность только одного элемента из всех, - ответил губернатор.

Глава региона пообещал проанализировать проверку, чтобы в случае ЧС о ней узнали все белгородцы и успели что-либо предпринять.