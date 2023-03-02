Белгородцы больше ста раз за вечер сообщили спасателям о светящихся точках в небе

Венера и Юпитер. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вчера вечером, 1 марта, жителей Белгорода обеспокоили два «неопознанных светящихся шара» в темном небе. Многих эти объекты насторожили, и люди начали массово звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу. За вечер поступило больше сотни звонков.

Спасатели и мэрия поспешили успокоить белгородцев. Светящиеся огни оказались совершенно безобидными. Это лишь необычное астрономическое явление и поводов для беспокойства нет. В небе сошлись две планеты – Венера и Юпитер. Такое сближение бывает довольно редко, следующее можно будет наблюдать лишь в августе 2025 года.

Несколько недель назад, 23 января, также можно было наблюдать "трио" Венеры, Сатурна и Луны.