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НовостиОбщество2 марта 2023 6:15

Белгородцы больше ста раз за вечер сообщили спасателям о светящихся точках в небе

Горожан насторожило соединение Венеры и Юпитера
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Венера и Юпитер.

Венера и Юпитер.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вчера вечером, 1 марта, жителей Белгорода обеспокоили два «неопознанных светящихся шара» в темном небе. Многих эти объекты насторожили, и люди начали массово звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу. За вечер поступило больше сотни звонков.

Спасатели и мэрия поспешили успокоить белгородцев. Светящиеся огни оказались совершенно безобидными. Это лишь необычное астрономическое явление и поводов для беспокойства нет. В небе сошлись две планеты – Венера и Юпитер. Такое сближение бывает довольно редко, следующее можно будет наблюдать лишь в августе 2025 года.

Несколько недель назад, 23 января, также можно было наблюдать "трио" Венеры, Сатурна и Луны.