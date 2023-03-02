Белгородские власти не будут вводить режим ЧС во всех приграничных селах

Режим ЧС, даже в случае обстрелов, ввести непросто – требования довольно жесткие. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Жители хутора Марьино и села Солнцевка во время эфира 1 марта обратились к губернатору с просьбой ввести режим ЧС в этих населенных пунктах. Люди жалуются, что военные не пускают их туда. Вячеслав Гладков ответил, что сделать это очень непросто.

Вячеслав Гладков ответил, что знает о ситуации, которая сложилась в озвученных поселениях. В Марьино стоит один дом, он не поврежден, а единственного жителя отселили. В Солнцевке тоже нет разрушенных домов. А режим ЧС, даже в случае обстрелов, ввести непросто – требования довольно жесткие.

- Знаю огромное количество примеров, не один десяток руководителей различного уровня, которые за незаконное и неправильное объявление ЧС находятся в местах не столь отдаленных. Поэтому все действия будем принимать в соответствии с законом, обеспечивая максимально безопасность жителей, их имущества, - сказал Вячеслав Гладков.

Губернатор также отметил, что в случае частичного или полного разрушения домов в Марьино и Солнцевке власти обязательно помогут с их восстановлением

- Все, что от нас зависит, мы стараемся делать. И мне кажется, даже немножко больше. Здесь походатайствовать из уважения к одному-двум людям — такой возможности нет, - ответил глава региона.