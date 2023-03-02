Вячеслав Гладков прокомментировал слухи о покушении на его жизнь

. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

1 марта Вячеслав Гладков провел первый вечерний прямой эфир после выхода из больницы. 24 февраля главу региона госпитализировали. И несколько дней он находился под присмотром медиков.

Во время эфира белгородец высказал предположение, что губернатора намеренно отравили. «У меня есть подозрение, что на вас спланировали теракт с покушением на вашу жизнь!», - написал житель региона.

Однако глава региона заверил, что никакого заговора и покушения не было. По словам Гладкова, что это было обычное «бытовое» пищевое отравление. И сейчас он уже идет на поправку.

- Очень благодарен врачам, восстанавливаюсь. Хотя ситуация такая была первый раз в моей жизни. Уже нахожусь в своем кабинете и приступаю к работе. Не переживайте — других угроз не было и нет. Спасибо за ваше внимание, - сказал губернатор.