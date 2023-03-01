Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 марта 2023 15:02

2 марта в Белгородской области температура воздуха будет колебаться от -9 до +2 градусов

Ночью местами небольшой снег
Алексей СЕРГУНИН
Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В четверг, 2 марта на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днём от -3 до +2 градусов. В Белгороде ночью -5-7 градусов, днем от 0 до +2 градусов.

Снежные осадки могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.