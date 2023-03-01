2 марта в Белгородской области температура воздуха будет колебаться от -9 до +2 градусов

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В четверг, 2 марта на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днём от -3 до +2 градусов. В Белгороде ночью -5-7 градусов, днем от 0 до +2 градусов.

Снежные осадки могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.