50 белгородских семей получили свидетельства на получение социальной выплаты по программе «Молодая семья»

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

В белгородской филармонии состоялось торжественное вручение свидетельств на получение социальной выплаты по программе «Молодая семья». Сегодня, 1 марта, семьям из муниципалитетов Белгородской области было вручено 50 таких свидетельств. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Напомним, что молодым семьям предоставляются социальные выплаты на улучшение жилищных условий в размере 35% для семей с детьми или 30% для семей, не имеющих детей, от расчетной стоимости жилья. Предусмотрены также дополнительные выплаты в размере 5% при рождении ребенка в период реализации основной выплаты. В 2023 году для предоставления социальных выплат молодым семьям предусмотрено 281,5 млн рублей бюджетных средств, что позволит улучшить жилищные условия 150 семьям по всему региону.