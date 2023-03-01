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НовостиОбщество1 марта 2023 13:19

В 2023 году в Яковлевском городском округе Белгородской области появятся три детско-спортивные площадки

Комплексами смогут пользоваться около 150 мальчишек и девчонок
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

В Строителе специалисты установят теннисный стол, два детских тренировочных комплекса с брусьями, лестницами и верёвочным городком, уложат резиновое покрытие и озеленят территорию. Рядом будут оборудованы три разделённые зоны для игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Также работы по благоустройству проведут в селе Озерово. Здесь установят детские горки, качели, карусель, спортивные элементы – брусья, турники, инвентарь для мини-футбола и баскетбола, а также скамейки, урны и велосипедную парковку. Частично будет уложено резиновое покрытие.

Ещё одна детско-спортивная площадка расположится в селе Серетино на улице Молодёжная. Там будет уложено разноцветное покрытие, установлены два комплекса для детей разного возраста с горками и верёвочным городком, двойные качели, карусели, скамейки и урны.

Все работы на объектах должны быть завершены не позднее 1 ноября 2023 года.