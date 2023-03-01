В Белгороде наградили победителей фотоконкурса полицейских

Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

Накануне, 28 февраля, в пресс-центре УМВД региона состоялось награждение победителей фотоконкурса «Белгородские полицейские на страже Родины – 2023», проводившегося в преддверии Дня защитника Отечества. Онлайн-голосование велось с 15 по 23 февраля на портале bel.aif.ru. В нем приняли участие более 13 тысяч человек.

Победителем стал командир первого отделения взвода первой роты ОБ ППСП УМВД России по Старому Осколу, старший сержант полиции Денис Безверхий. Он набрал 28% голосов. Второе место занял старший инспектор ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Старому Осколу, старший лейтенант полиции Александр Анисимов (16%). Замкнул тройку лидеров старший участковый уполномоченный Отдела полиции № 1 УМВД России по Старому Осколу, майор полиции Иван Труфанов (11%).