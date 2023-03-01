В Белгороде выступит Мариупольский драматический театр

На сцене Белгородского института искусств и культуры пройдут показы спектаклей: «Золотой цыплёнок» и «Водевили». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Музыкальная сказка «Золотой цыплёнок» будет интересна детям и продлится 1 час.

Спектакль «Водевили. Женские страсти» Антона Чехова может посетить любой желающий. В 145-м творческом сезоне Мариупольский театр подарит зрителям новую встречу с персонажами «Медведя», «Предложения» и «Юбилея». Постановка будет длиться 2 часа 10 минут с антрактом.