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НовостиЗвезды1 марта 2023 12:25

В Белгороде выступит Мариупольский драматический театр

Спектакли пройдут 7 и 8 марта
Алексей СЕРГУНИН

На сцене Белгородского института искусств и культуры пройдут показы спектаклей: «Золотой цыплёнок» и «Водевили». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Музыкальная сказка «Золотой цыплёнок» будет интересна детям и продлится 1 час.

Спектакль «Водевили. Женские страсти» Антона Чехова может посетить любой желающий. В 145-м творческом сезоне Мариупольский театр подарит зрителям новую встречу с персонажами «Медведя», «Предложения» и «Юбилея». Постановка будет длиться 2 часа 10 минут с антрактом.