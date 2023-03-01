В 2023 году в Белгороде капитально отремонтируют библиотеку-филиал №19

Появятся новая мебель и предметы интерьера. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Будут выполнены работы по внутренней отделке помещений, ремонт системы водоснабжения и водоотведения, а также системы отопления и вентиляции. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Появятся новая мебель и предметы интерьера. В соответствии с разработанным проектом будет выполнено техническое переоснащение библиотеки. Кроме того, обновится книжный фонд, будет организован доступ к электронным библиотечным системам, планируется провести курс повышения квалификации специалистов.