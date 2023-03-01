Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды1 марта 2023 11:24

В 2023 году в Белгороде капитально отремонтируют библиотеку-филиал №19

Она превратится в мультиформатную площадку для проведения досуга всей семьей
Алексей СЕРГУНИН
Появятся новая мебель и предметы интерьера.

Появятся новая мебель и предметы интерьера.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Будут выполнены работы по внутренней отделке помещений, ремонт системы водоснабжения и водоотведения, а также системы отопления и вентиляции. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Появятся новая мебель и предметы интерьера. В соответствии с разработанным проектом будет выполнено техническое переоснащение библиотеки. Кроме того, обновится книжный фонд, будет организован доступ к электронным библиотечным системам, планируется провести курс повышения квалификации специалистов.