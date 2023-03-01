55-летний белгородец три года хранил снаряд времен ВОВ в сарае

Подозреваемый выкопал снаряд во время проведения земляных работ, когда устанавливал забор на своем участке. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудникам ОМВД России по Прохоровскому району стало известно о том, что 55-летний житель одного из хуторов незаконно хранит на территории своего домовладения боеприпас. В ходе проверки информация подтвердилась. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Полицейские обнаружили в хозяйственной постройке мужчины артиллерийский снаряд 76 мм времен Великой Отечественной войны. Боеприпас был обследован и изъят взрывотехниками ОМОН Росгвардии. Впоследствии эксперты установили, что снаряд содержит взрывчатое вещество. По предварительным данным, подозреваемый выкопал его во время проведения земляных работ, когда устанавливал забор на своем участке. Опасную находку он принес домой и хранил в сарае около трех лет. В соответствии с ч.1 ст. 222.1 УК РФ злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от шести до восьми лет.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что об обнаружении боеприпасов или бесхозных предметов необходимо сразу же сообщать в правоохранительные органы. Нельзя самостоятельно перемещать такую находку или брать в руки. В случае если боеприпас был обнаружен во время производства земляных работ, следует незамедлительно прекратить их.