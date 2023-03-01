В Белгородской области иностранный студент ездил с поддельными водительскими правами

Вчера, 28 февраля, сотрудники региональной Госавтоинспекции остановили в поселке Майский автомобиль «Шевроле Клан» под управлением 21-летнего студента-иностранца. При проверке водительского удостоверения у полицейских возникли сомнения в его подлинности. Автомобилист был отстранен от управления, а документ изъяла прибывшая на место следственно-оперативная группа. Впоследствии эксперты подтвердили, что удостоверение является поддельным. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, мужчина решил получить водительское удостоверение российского образца, но не захотел сдавать экзамены и приобрел фальшивый документ. В соответствии с ч.3 ст. 327 УК РФ злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до одного года.