Белгородский следком возбудил уголовное дело по факту убийства матери и малолетней дочери

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

22 февраля этого года в правоохранительные органы Белгорода поступило сообщение, что в одной из квартир нашли тела 27-летней женщины и ее малолетней дочери 2022 года рождения с признаками насильственной смерти. Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По информации ряда пабликов, женщина сначала убила дочку, а потом покончила с собой.

Следственный отдел по Белгороду СУ СК РФ по региону возбудил уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего). В настоящее время проводится комплекс следственных действий, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются мотивы преступления. Кроме того, следствием будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению преступления в отношении ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.