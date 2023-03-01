Белгородские хоккеисты пропустили 13 шайб в Саратове

Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Накануне, 28 февраля, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Саратове местный «Кристалл» принимал «Белгород». Если в Мичуринске наши парни худо-бедно держались, проиграв 2:5 и 3:5, то вчера выдали худшее выступление в этом розыгрыше. Хозяева забросили 13 шайб, белгородцы - две. По разу «Кристалл» огорчили Глеб Раткин(14-я, 1:2) и Дмитрий Паневин (43-я, 2:10). Итог – 13:2 в пользу «Тамбова». Кстати, самым полезным в составе белгородцев стал Паневин. К голу он добавил результативный пас.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» лидирует с 61 очком в активе. Далее располагаются кирово-чепецкая «Олимпия» и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (по 58). У белгородцев десятое место и 19 очков. Теперь сегодня, 1 марта, белгородцы проведут повторный матч с «Кристаллом». Начало игры в 16:00.