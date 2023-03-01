Едва не зарезавшего сожительницу белгородца отправили в колонию на пять лет

Злоумышленник ножом ударил даму в область грудной клетки, причинив тяжкий вред здоровью. Фото: Алексей СЕРГУНИН

49-летний житель Яковлево признан виновным по ч. 1 ст. 112, п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 127, п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека; незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

11 сентября 2022 года после словесной перепалки мужчина ударил сожительницу женщине в грудь, сломав ей несколько ребер. В том же месяце, 30-го числа, обвиняемый на почве ревности стал удерживать потерпевшую в доме, ограничивая ей выход на улицу и применяя к ней физическую силу. Кроме того, злоумышленник ножом ударил даму в область грудной клетки, причинив тяжкий вред здоровью. Приговором Яковлевского районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима.