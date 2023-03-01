В 2023 году в Борисовском районе Белгородской области появятся пять новых скважин

Новые скважины появятся в Хотмыжском и Стригуновском сельских поселениях и в селе Грузское, а также в райцентре по улице Садовой и на водозаборе № 1 возле улицы Рудого. Это необходимо для увеличения объемов водоснабжения в летние месяцы, особенно в многоквартирных домах. Кроме того, проводится работа по улучшению качества питьевой воды. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Скважину в Хотмыжске планируется заменить полностью. По данным руководства ГУП «Белоблводоканал», существующая выработала свой ресурс и находится в аварийном состоянии. Там же будет смонтирована водонапорная башня на 50 кубометров, что позволит разделить систему на две части. Благодаря выполненным мероприятиям, с учетом резерва в летний период в селе не будет ощущаться перебоев с водоснабжением. Помимо этого, в планах пробурить дополнительные скважины в Березовке, Беленьком и Стригунах.