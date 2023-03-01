Белгородский «Салют» разгромил дубль «Алании»

Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

В Кисловодске в рамках учебно-тренировочного сбора состоялся контрольный матч с участием белгородского «Салюта» и владикавказской «Алании-2». Если в первом тайме команды обменялись голами, то во втором забивали исключительно наши земляки. По разу осетинцев огорчили – Дёгтев (25-я, 1:0), Малахов (55-я, 2:1), Сергеев (60-я, 3:1) и Сухов (75-я, 4:1). Итоговый счет – 4:1 в пользу белгородского клуба.

«Салют»: Боков, Жилмостных, Крикуненко, Суриков, Демченко, Белобаев, Дудайти, Матвевнин, Бояркин, Дёгтев, Сергеев. Во втором тайме на поле выходили: Гнедой, Малахов, Дегтярёв, Канищев, Сухов, Подзолков, Ходеев, Сошников, Пашков, Власов.

Теперь сегодня, 1 марта, «Салют» сыграет со ставропольским «Динамо». Наш сегодняшний соперник занимает 10-е место в группе 1 второй лиги. В рамках подготовки ко второй половине текущего сезона ставропольцы сыграли шесть матчей, в которых сумели победить лишь раз – они одолели «Знамя Труда» (2:0). Динамовцы проиграли пять раз - «Легиону» (1:3), «Форте» (2:3), «Кубань-Холдингу» (1:3), «Ростову-М» (0:1) и «Динамо-Махачкале» (2:4).