Автоклубы Белгородской области до 3 марта посетят шесть муниципалитетов региона

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Концертные программы до конца текущей недели пройдут в Алексеевском, Новооскольском горокругах, а также в Белгородском, Волоконовском, Ракитянском и Чернянском районах. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Так, 2 марта «ДК на колёсах» проведёт мероприятие в хуторе Городище, 3 марта - в хуторе Игнатов. Также 3 марта автоклуб посетит Покровское сельское поселение Волоконовского района, Дмитриевское сельское поселение Ракитянского района и Андреевское сельское поселение Чернянского района. Всего в марте запланировано проведение 40 выездных концертов в десяти муниципалитетах.

Напомним, что передвижной дом культуры может быть не только площадкой для выступлений, но и кинозалом. Развернуть мобильный культурный центр можно где угодно. Правая боковая стенка кузова – это театральный задник или экран, левая вместе с крышей трансформируется в навес. На то, чтобы превратить передвижной культурный центр в кинотеатр, концертный мини-зал или лекторий, нужно около получаса.