В Белгороде открылась выставка «Они сражались за Родину»

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Учащиеся факультета дизайна и технологий в сотрудничестве с факультетом режиссуры театрализованных представлений и праздников создали ретроспективу подвигов русского человека, которая описала самые страшные моменты истории страны. Участники театрализованного постановления с помощью художественного слова, пластики, музыки оживили прошлое. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Дизайнерское творчество и режиссёрские решения не оставили зрителей равнодушными. Артисты своим выступлением смогли подчеркнуть храбрость и мужество русского солдата.

- Сейчас идёт настоящая битва: мы отстаиваем право быть самими собой, ощущать самость. Мы занимаемся благородным делом - культурой. Она имеет огромное значение. Даже государственный суверенитет имеет культурные критерии. Ведь суверенитет - это не только границы, это самостоятельность духа, самостоятельность воли, - обратился к зрителям ректор БГИИК Сергей Курганский.