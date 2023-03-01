В Белгородской области пенсионерка отдала мошенникам 80 тысяч рублей

27 февраля с заявлением о мошенничестве в ОМВД России по Губкину обратилась 85-летняя местная жительница. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Пенсионерка сообщила, что злоумышленники позвонили ей на домашний телефон. Женщина, выдавшая себя за невестку потерпевшей, сообщила, что якобы стала виновницей ДТП. Затем трубку взял мужчина, назвавшийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил потерпевшей, что необходимы деньги, в противном случае её родственница будет привлечена к уголовной ответственности. Согласившись помочь близкому человеку, пожилая женщина сложила 80 тысяч рублей в пакет и передала прибывшему незнакомцу. После обеда навестить пенсионерку заехал сын, которому она рассказала о случившемся. Он объяснил матери, что её обманули и убедил обратиться в полицию.

Стражи порядка призывают жителей региона напомнить пожилым родственникам о мошенниках. Не стоит отвечать на звонки с незнакомых номеров. Если незнакомец сообщил о попавшем в ДТП или другую беду близком человеке, необходимо под любым предлогом прервать разговор и связаться с родственником, которому якобы нужна помощь, или с кем-то из его окружения.