Стали известны улицы Белгорода, на которых в марте пройдет ямочный ремонт

За подрядчиками на улицах города уже закреплены 60 участков.

- Вот некоторые из улиц, где пройдет аварийный ямочный ремонт: Белгородской сирени, Курбатова, Мичурина, «малая» Б.Хмельницкого, Губкина, Комсомольская, Железнодорожная, Лермонтова, Раздобаркина, Везельская, Гостенская, Михайловское шоссе, Газовиков, Шумилова, Макаренко, Пятницкая, Беловская, Коммунальная, Сторожевая, Новая, Привольная, развязка Ротонда, объездная, - уточнил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Другие участки отремонтируют рабочие Белгорблагоустройства. Дорожники будут работать с надежным и долговечным материалом - литым асфальтобетоном.

Градоначальник отметил, что больших ям на дорогах Белгорода в этом году немного.

- «Ямочных» проблем после зимы удалось избежать благодаря масштабным прошлогодним работам по капремонту улиц.