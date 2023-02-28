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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 18:02

Под Старым Осколом Фольксваген столкнулся с тепловозом

Водитель легковушки госпитализирован с травмами
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: соцсети УМВД России по Белгородской области.

фото: соцсети УМВД России по Белгородской области.

Сегодня, 28 февраля, в районе шести вечера на железнодорожном переезде в селе Анпиловка Старооскольского городского округа произошло ДТП с участием автомобиля «Фольксваген Поло» и тепловоза. В результате столкновения 49-летний водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, ж/д переезд оборудован световой и звуковой сигнализацией, которая в момент происшествия находилась в рабочем состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.