Под Старым Осколом Фольксваген столкнулся с тепловозом

фото: соцсети УМВД России по Белгородской области.

Сегодня, 28 февраля, в районе шести вечера на железнодорожном переезде в селе Анпиловка Старооскольского городского округа произошло ДТП с участием автомобиля «Фольксваген Поло» и тепловоза. В результате столкновения 49-летний водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, ж/д переезд оборудован световой и звуковой сигнализацией, которая в момент происшествия находилась в рабочем состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.