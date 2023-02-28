Белгородские девятиклассники написали пробный ОГЭ по математике

. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 28 февраля, выпускники 9-х классов Белгородской области написали тренировочный экзамен. Это подготовит школьников к сдаче математики в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). Пробный тест написали 15 483 девятиклассника, из них – 8820 выполняли работу в дистанционном формате с помощью системы «Виртуальная школа».

- Главная задача тренировочного мероприятия – дать возможность школьникам проверить уровень своей готовности к настоящему экзамену по математике. Ведь сдавать его нужно будет без шпаргалок, подсказывающих устройств, то есть, честно, оперируя только своими знаниями. Девятиклассники узнают результаты тренировки не позднее 15 марта. У них будет время позаниматься основательно по темам, которые сегодня вызвали затруднение, - рассказала руководитель белгородского регионального центра оценки качества образования Татьяна Чаусова.

Пробный экзамен также поможет и учителям увидеть предметные «дефициты» учащихся и в оставшееся время заниматься с ними по индивидуальным образовательным маршрутам.