Белгородцы попросили оставить дежурные группы в детских садах на лето

Во время прямого эфира мэра Белгорода Валентина Демидова попросили предусмотреть дежурные группы для выпускников детских садов на летний период. Белгородцы переживают, что летом некуда будет девать детей, а работу никто не отменял. Плюс нет уверенности, что к этому времени обстановка в регионе стабилизируется и вернется очное обучение.

Валентин Демидов отметил, что летом детские сады будут работать в том режиме, который определит оперативный штаб Белгородской области.

- При необходимости родители детей-выпускников смогут заключить договоры на посещение садика с 1 июня. Также, если позволит оперативная обстановка, в городе будут работать школьные лагеря. Будущие первоклассники могут их посещать, — сообщил мэр Белгорода.