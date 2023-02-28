В Белгороде первого марта выпадет мокрый снег

Порывы ветра могут достигать 15 м/с. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, завтра, 1 марта на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдет небольшой снег. В течение дня также ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 8-13 м/с, ночью в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем от минус трех до плюс двух градусов.

В областном центре ночью 3-5 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает участникам дорожного движения перед выездом проверять состояние стеклоочистителей и световых приборов. На дороге строго соблюдайте ПДД, с осторожностью управляйте транспортным средством в условиях ограниченной видимости, вызванной осадками. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, будьте особо бдительны на перекрестках и пешеходных переходах.