До конца года в 39 населенных пунктах Белгородской области появится качественная сотовая связь

. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В 2023 году в Белгородской области продолжится реализация федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». В малых населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек появятся качественная сотовая связь и высокоскоростной интернет. Вячеслав Гладков назвал села и хутора региона, в которых до конца года установят 39 новых базовых станций.

- В текущей обстановке мобильная сеть имеет ключевое значение для всех жителей наших населенных пунктов, особенно приграничных территорий. Поэтому продолжаем развивать сотовую связь в городах и селах Белгородской области, — отметил глава региона.

Базовые станции появятся в следующих населенных пунктах:

Белгородский район - с. Карнауховка, с. Ястребово;

Борисовский район - с. Акулиновка;

Валуйский ГО - с. Лавы, с. Храпово, с. Бирюч;

Вейделевский район - с. Дегтярное;

Волоконовский район - п. Малиново;

Губкинский ГО - с. Гущино, с. Заломное, с. Мелавое, с. Осколец;

Ивнянский район - с. Орловка, с. Сафоновка, с. Хомутцы;

Корочанский район - с. Большое Песчаное, с. Мазикино, с. Плоское;

Красненский район - с. Широкое;

Красногвардейский район - п. Бирюч;

Новооскольский ГО - п. Полевой, с. Глинное, с. Крюк, с. Слоновка;

Прохоровский район - с. Ржавец;

Ракитянский район - с. Васильевка, с. Борисполье, с. Святославка, с. Чистополье;

Ровеньский район - с. Масловка, с. Ясены, х. Шияны;

Старооскольский ГО - с. Черниково, х. Чумаки;

Чернянский район - с. Захарово, с. Андреевка, х. Бородин, х. Раевка;

Яковлевский ГО - с. Драгунское.