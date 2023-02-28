На развитие школьного туризма Белгородской области выделили более 63 млн рублей

В 2023 году в бесплатные путешествия отправятся более 12,6 тысячи школьников нашего региона. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Федеральное правительство РФ утвердило размер субсидий регионам на повышение доступности и популяризацию туризма для школьников в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на 2023 год. Белгородской области выделили значительную сумму – 63,3 млн рублей.

Как отметила руководитель комитета по детскому и семейному туризму Российского союза туриндустрии Олеся Калачева, деньги получили те регионы, которые готовы софинансировать программу и выделенная сумма зависела от заложенных в региональном бюджете средств.

Всего на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта было выделено 1 млрд рублей, это вдвое больше, чем в прошлом году. Количество регионов, участвующих в программе, тоже увеличилось – с 18 до 29 субъектов.

Отметим, в прошлом году почти 4 тысячи белгородских школьников приняли участие в бесплатных двухдневных поездках по региону, в которые входило проживание, питание, трансфер, услуги экскурсовода, билеты на туристические объекты и мастер-классы. В 2023 году в бесплатные путешествия отправятся более 12,6 тысячи школьников нашего региона.